ПСБ и "Иннопрактика" провели деловой завтрак в рамках ПМЭФ-2021

4 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума ПСБ и негосударственный институт развития «Иннопрактика» провели совместный деловой завтрак на тему «Инвестиции в высокие технологии: курс на перспективное развитие».

Участники мероприятия обсудили меры государственной поддержки инновационных проектов для стимулирования технологичного роста бизнеса, привлечения инвестиций и кадровой трансформации предприятий ОПК, вопросы преимуществ предприятий ОПК в борьбе с технологическими лидерами за талантливые кадры, современные тренды в управлении инновационной компанией и возможность применения зарубежного опыта инновационного развития в России.

Спикерами делового завтрака стали руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев, руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, проректор по финансам и развитию бизнеса Московской школы управления «Сколково» Александр Ким, первый заместитель директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов, генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков, заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров и другие.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – это один из ведущих драйверов развития промышленности. Ключевыми факторами в деле разработки и внедрения инноваций являются господдержка, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализация проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала. «Поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств сегодня являются важнейшей задачей для бизнеса и государства. Её успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы», - сказал Петр Фрадков.

«Сегодня у высокотехнологичных компаний и предприятий из сектора ОПК есть запрос на стратегическое развитие, расширение рынков сбыта, оптимизацию и масштабирование своего бизнеса. Все это требует создания профильных программ обучения как для высокотехнологичных компаний, так и для предприятий сектора ОПК, в том числе в рамках работы на гражданских рынках», - считает первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова. В рамках встречи Наталья рассказала о стартовавшей в этом году программе «МСП: Акселератор инноваций», запущенной Корпорацией МСП совместно с «Иннопрактикой». По словам общественного омбудсмена, акселератор ориентирован на hard и soft поддержку, что сможет оказать содействие участникам программы в эффективном росте и переходе в разряд крупных компаний-единорогов. «Подобная программа с сильным образовательным треком, на мой взгляд, была бы востребована и предприятиями ОПК в рамках диверсификации», - добавила Наталья Попова.