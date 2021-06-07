Россельхозбанк: роль РФ как маркетмейкера на мировом рынке АПК делает возможным переход на расчеты в российской валюте по внешним контрактам

Россия остается лидером по экспорту ряда категорий сельскохозяйственной продукции. По прогнозам Россельхозбанка, доля страны на мировом рынке масложировых культур в сезоне 2021-2022 гг составит 26%, на рынке пшеницы - 11%. Лидирующие позиции продукции российского АПК на внешних рынках делает возможным рассмотрение вопроса о переходе расчетов по внешнеэкономическим контрактам на российские рубли. Такое мнение высказал первый зампредправления Россельхозбанка Кирилл Левин, выступая на сессии «Как повысить эффективность экспорта? Как торговать и не бояться?» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).



По итогам 2020 года РСХБ как опорный банк АПК выдал экспортно ориентированным компаниям отрасли 430 млрд рублей. В настоящее время банк обслуживает треть экспорта российского агросектора, и его доля постоянно растет.



«Экспорт российской сельхозпродукции активно развивается. По нашим прогнозам, в сезоне 2021-2022 гг доля России на мировых экспортных рынках составит 26% по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника и 11% по пшенице. Россия становится одним из крупнейших маркетмейкеров на этих рынках. Поэтому, конечно, страна, которая производит такой значительный объем поставляемой на мировой рынок агропродукции, может претендовать на увеличение доли своей национальной валюты в расчетах», - отметил Кирилл Левин.

В настоящее время рубль занимает второе место во внешнеэкономических контрактах клиентов Россельхозбанка с 15-процентной долей. Самой востребованной валютой остается доллар (70%), на третьем месте – евро (13%). При этом за последние 10 лет доля рубля в структуре расчетов за экспорт ЕАЭС выросла с 54 до 70%, а в расчетах за импорт — с 61 до 75%.



«Считаем, что рост продолжится. Видим устойчивый спрос на расчеты в рублях как от наших клиентов, так и от банков-корреспондентов из СНГ. Уже открыты рублевые корреспондентские счета целому ряду финансовых институтов из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана», - отметил первый зампредправления Россельхозбанка.



По словам Кирилла Левина, повышению доли национальной валюты во внешнеэкономических контрактах будут способствовать рост финансирования в рублях, развитие соответствующей банковской инфраструктуры, а также увеличение доли российских бирж в торговле сырьевыми товарами.

«С развитием торговли на наших биржах мы ожидаем роста доли рубля в международных расчетах по рынкам дальнего зарубежья, предположительно около 10%. Считаю, что во многом банки могут стать драйверами увеличения расчетов в нацвалютах. Я не про инновации, требующие огромных инвестиций, я говорю про качественное и своевременное предоставление банками необходимых сервисов своим клиентам», - добавил Кирилл Левин.В частности, в 2021 году РСХБ создал необходимую клиентам инфраструктуру по работе с Казахстаном (прямые расчеты, удобное и быстрое хеджирование рисков – РСХБ Дилинг 2.0.). В результате расчеты в казахских тенге за полгода 2021 года увеличились в 2 раза в абсолютном выражении по сравнению с 2020 годом.Кроме того, для поддержки экспортно ориентированных компаний агросектора РСХБ запускает новые финансовые продукты. Ранее на полях ПМЭФ-2021 банк подписал соглашение с Объединенной зерновой компании (ОЗК) по созданию нового биржевого инструмента – беспоставочного форвардного контракта на зерно, который позволит участнику рынка зафиксировать приемлемый уровень цены и снизить риск неблагоприятного ее изменения.