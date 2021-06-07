Более 70 тысяч российских фермеров развивают бизнес с помощью цифровых сервисов Россельхозбанка

За 20 лет работы с фермерами Россельхозбанк определил три ключевые задачи, помощь в решении которых помогает малым и микропредприятиям эффективно вести бизнес. К ним относятся непосредственно производство продукции, подбор кадров и сбыт продукции. «На полях» Петербургского международного экономического форума директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова сообщила, что цифровая платформа Своё Фермерство и маркетплейс Своё Родное уже помогают вести бизнес 70 тысячам предпринимателей.

«При текущем уровне информатизации в сельском хозяйстве малый и микробизнес вряд ли могут инвестировать в те технологии, которых им сейчас не хватает. Мы определили три основные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, и поставили себе цель довести до них цифровые технологии – именно для решения этих проблем», – сказала Елена Батурова на сессии «Еда, помноженная на технологии».

По словам спикера, в первую очередь цифровые сервисы банка направлены на помощь фермерам в производстве сельскохозяйственной продукции. Для этого на запущенной в 2020 году платформе Своё Фермерство созданы разделы для приобретения необходимых товаров.

«Сейчас любой фермер может найти на платформе семена, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику. Мы тесно сотрудничаем с Министерствам науки и высшего образования России, 44 НИИ представляют свою продукцию на нашей платформе. Это значит, что любой фермер может воспользоваться плодами труда учёных в своём хозяйстве», – отметила Елена Батурова.

Второй задачей, с которой сталкиваются фермеры, является кадровый вопрос: несмотря на большое количество сайтов с вакансиями, они труднодоступны предприятиям малого и микробизнеса из-за высокого ценового порога входа.

«Вместе с Министерством труда и социальной защиты мы запустили сервис подбора персонала в агропромышленном комплексе. Сейчас на нём уже 10 тысяч вакансий, людям стало проще находить работу в сельском хозяйстве. В отличие от других площадок, наша бесплатна», – подчеркнула Елена Батурова.

Третья важная задача – сбыт продукции: микро- и малый бизнес не работают крупными партиями, и им трудно выйти в большие розничные сети.

«Мы считаем, что единственная возможность для небольших хозяйств сбывать продукцию – найти своего покупателя в B2С-сегменте, а для этого у потенциального клиента должна быть возможность изучить продукцию, познакомиться с самим фермером, съездить и увидеть всё своими глазами», – прокомментировала Елена Батурова.

Именно эту цель выполняет сервис Своё Родное, которая представлена уже в 65 регионах страны и служит площадкой, где фермеры предлагают свою продукцию и агротуры, а клиенты могут легко выбрать понравившийся вариант в несколько кликов, в том числе в формате мобильного приложения.

В течение ближайших двух лет Россельхозбанк планирует превратить платформу Своё Фермерство в полномасштабный B2B-маркетплейс в области АПК, который позволит пользователю решать весь круг задач: от заказа продукции и ее производства до заключения сделки и оплаты в электронном формате.