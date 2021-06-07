Анна Кузнецова, РСХБ: переход к низкоуглеродной экономике – это потенциал развития для банков АПК и новых моделей ESG инвестирования

«Зеленое восстановление» после пандемии, регуляторные инициативы, спрос инвесторов на ESG инструменты и, как результат, - конкуренция среди финансовых организаций, - все эти факторы будут стимулировать развитие ESG финансирования в России. Агропромышленные банки других стран внедряют ESG стратегии, которые могут стать примером для нашей страны, основой ее развития - такое мнение выразили эксперты-участники сессии «IFC + ESG: Переосмысление миссии финансовых центров» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.

Ключевой глобальный вызов сегодня – переход к низкоуглеродной экономике, уже заявленный многими странами в своих стратегиях. По мнению экспертов, в последний год произошло активное формирование нового класса «зеленых» активов, развитие новых моделей инвестирования, и этот процесс будет усиливаться, в том числе и в России.

«Роль нашего банка как опорного банка АПК в рамках ESG повестки велика: из 17 целей ООН по устойчивого развития, большая часть относится к агропромышленному сектору: ликвидация голода, чистая вода и санитария, устойчивые города и населённые пункты, ответственное потребление и производство, и другие. Мы изучаем стратегии международных институтов и рассматриваем внедрение этих практик на российском рынке. Россельхозбанк следует парадигме, позволяющей укреплять социально-экономическое положение страны, реализуя проекты и финансовые инструменты, стимулирующие охрану окружающей среды», - прокомментировала Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Отечественный сектор АПК, беря за основу опыт международных финансовых институтов, начинает выстраивать систему управления устойчивым развитием.

«Мы анализировали опыт коллег и нам ближе всего подход нидерландского Рабобанка, внедряющего уникальные практики: кредитование клиентов, которые работают над улучшением и сохранением земельных, водных и естественных природных ресурсов, снижение отходов и загрязнения от агроиндустрии, поддержка животноводческих ферм с низкими выбросами метана и аммония, помощь клиентам с производством качественных кормов, применение которых снижает выбросы метана и аммония, стимулирование использования в сельском хозяйстве возобновляемых источников энергии и тепла, геотермальных источников и биомассы в теплицах», ̶ отмечает Кузнецова.

Для инвестиционного сообщества внедрение принципов устойчивого развития означает приток в сектор инвестиций.

На рынке облигаций РСХБ активно участвует в большинстве выпусков «зелёных» и социальных облигаций российских компаний как организатор. РСХБ размещал дебютные выпуски «зелёных» облигаций РЖД (100 млрд руб.) и Москвы (70 млрд руб.), готовим выпуск «зелёных» облигаций Росатома, что станет крупнейшим корпоративным выпуском «зелёных» облигаций, соответствующих стандартам ICMA, стандартам ВЭБ.РФ и Банка России. ООО «РСХБ Управление активами» сформировала и провела листинг двух биржевых фондов на индексы устойчивого развития (фонд акций на Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития и фонд еврооблигаций на индекс Московской биржи и РСХБ).

Важными факторами развития ESG в России, по мнению эксперта, являются создание стандартов раскрытия информации, методологическая помощь компаниям, выработка обычаев делового оборота, налоговые стимулы, создание бенчмарков на рынке зеленых и социальных облигаций.