Солид Банк в ТОП-10 крупнейших банков ДФО

Российско-японский Солид Банк попал в ТОП-10 рейтинга крупнейших банков ДФО по версии портала «Бробанк»



Как отмечают специалисты, проводившие анализ, Дальневосточный федеральный округ располагает существенно отличающейся от других регионов финансовой экосистемой. Поэтому сервис Бробанк.ру решил отдельно рассмотреть Дальний Восток в указанном ключе. По итогу были определены крупнейшие банки ДФО I половины 2021 года.



В целом Дальневосточный федеральный округ насчитывает 53 банка. Российско-японский Солид Банк попал в 10-ку крупнейших банков, которые были определены по семи критериям:

объему активов,

филиальной сети,

объему кредитного портфеля физ. лиц,

объему срочных депозитов физ. лиц,

сумме займов ИП,

объему кредитов бизнеса,

объему привлеченных средств бизнеса.