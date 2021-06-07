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Райффайзенбанк предложил скидку на онлайн-ипотеку

Райффайзенбанк предлагает скидку 0,3 п.п. для клиентов, которые отправили заявку на ипотеку онлайн. Предложение актуально для всех ипотечных программ банка за исключением программ c государственной поддержкой.

«Сегодня 80% заявок на ипотеку мы получаем дистанционно. Это значительно ускоряет и упрощает решение квартирного вопроса: всё можно сделать, не вставая с дивана, на нашем сайте или в мобильном приложении. Решение будет готово в течение дня и актуально ещё три месяца — этого времени обычно хватает, чтобы найти квартиру мечты», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что перевёл ипотеку полностью в онлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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