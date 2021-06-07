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Аэромобильная группа МЧС направлена в Нижнеудинск

Сегодня на реке Уде отмечается высокий уровень воды 547 см, при критической отметке 500 см.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7-8 июня на реке Уде в районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 см при критической отметке 320 см, в районе населенного пункта Широково – повышение до отметок 510-560 см при критической отметке 570 см, в районе поселка Октябрьский – повышение до отметок 370-420 см при критической отметке 420 см.

Возможен выход воды на пониженные участки поймы. 

Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны Нижнеудинского, Тулунского и Черемховского районов переведены в режим повышенной готовности. Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию верховьев рек. На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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