60% иркутян поддерживают работу подростков до 18 лет

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой работой готовы заниматься школьники и студенты, поддерживают ли родители желание подростков работать до 18 лет и какие занятия они считают наиболее подходящими для первого трудоустройства.

Данные экспертов говорят о том, среди соискателей из Иркутской области в возрасте до 18 лет наиболее популярны такие профсферы, как продажи (8% резюме), маркетинг, реклама и PR (4%), а также индустрия гостеприимства, в частности, рестораны и гостиничный бизнес (3%). Интересно, что чаще всего юные соискатели в названии резюме использую формулировку «начинающий специалист» (77%), а не конкретную профессию. При этом, средняя зарплата, на которую рассчитывают подростки в Иркутской области, составляет 35 тысяч рублей.

По мнению жителей Иркутской области, подростку наилучшим образом подходит работа курьером, расклейщиком объявлений, волонтером, помощником, ассистентом или стажером, промоутером и официантом.

Большинство иркутян поддерживают желание подростков работать до 18 лет (60%), и считают, что это позволит молодым людям развивать самостоятельность (73%) и повышать чувство ответственности (62%), согласно опросу службы исследований hh.ru. При этом 26% высказались против решения работать до совершеннолетия, и основными минусами называли сложности совмещения работы и учебы (60%), а также тот факт, что работодатели, по их мнению, часто обманывают подростков (57%).

Сами молодые люди идут работать в первую очередь ради финансовой независимости (50%). Однако есть и такие, кто начинает работать в 16 лет, чтобы помочь родителям (22%).

«Сложности, с которыми могут столкнуться подростки в поиске работы, это прежде всего, ограниченный выбор предложений для соискателей без опыта и высокая конкуренция за рабочие места. Не все работодатели готовы трудоустроить несовершеннолетнего, так как это большая ответственность. Студентам, конечно, найти подработку гораздо проще. Однако в этом году рынок испытывает серьезный дефицит кадров, в том числе и тех сферах, где для работы не нужно иметь профессионального образования – нужны курьеры, официанты, сборщики заказов, уборщики, многие компании не прочь взять стажеров в различные отделы. Так что, скорее всего, с подработкой на лето будет несколько проще», – комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.