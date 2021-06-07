Центр искусственного интеллекта МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе edge computing

«МТС» объявляет о заключении меморандума между 100% дочерней компанией МТС – ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ») – и компанией Atos, международным лидером в области цифровой трансформации. Меморандум подписан в рамках Петербургского международного экономического форума и предполагает совместную разработку AI-сервисов для обработки видео и аудиоинформации на основе периферийных вычислений.

«МТС ИИ» планирует создание коробочных AI-решений, работающих по технологии периферийных вычислений на базе серверов Atos BullSequana Edge. Оборудование обрабатывает данные, передаваемые IoT-устройствами в непосредственной близости от их источника, что позволяет оптимизировать пропускные способности сетей. Высокая скорость работы сервера даст возможность запускать приложения «МТС ИИ» в режиме реального времени для мгновенного получения нужной информации и принятия на ее основе решений. Разработанные с использованием таких серверов AI-продукты могут использоваться в сфере промышленности, беспилотного транспорта, умных городов и логистики.

«Центр искусственного интеллекта МТС становится хабом для создания AI-технологий уникальных не только для российского, но и для глобального рынка. Для этого мы привлекаем международного партнёра – компанию Atos, обладающую высочайшей экспертизой в разработке и производстве оборудования для периферийных вычислений. Применение технологии edge computing в системах видео и речевой аналитики позволит вывести управление беспилотниками, инфраструктурой умных городов и промышленных предприятий на качественно новый уровень скорости и безопасности», – отметил руководитель Центра ИИ Александр Ханин.

«Для Atos инновации стоят на первом месте, а сотрудничество с центром искусственного интеллекта МТС позволит нам достигнуть ещё больших высот в этом направлении. Уверен, партнёрство Atos и МТС усилит позиции обеих компаний на рынке видеоаналитики и компьютерного зрения, а также окажет положительное влияние на его развитие в России. Бизнес клиентов – наш главный приоритет, а объединение ресурсов и технологической экспертизы двух цифровых лидеров определённо поспособствует росту качества предоставляемого сервиса», – прокомментировал генеральный директор Atos в России и СНГ Эдгарс Пузо.