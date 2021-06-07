В галерее Виктора Бронштейна пройдет встреча с идейным вдохновителем книги «Байкал. Прозрачное чудо планеты»

Мария Бызова – руководитель магазина детских книг и игрушек «Кукуля», соорганизатор праздника чтения «День Ч» и идейный вдохновитель книги «Байкал. Прозрачное чудо планеты», сообщают в пресс-службе галереи.

В 2018 году на краудфандинговой платформе «Планета.ру» было собрано 176 тысяч рублей на издание книги «Байкал. Прозрачное чудо планеты». В красочной книге для детей и подростков – истории, загадки и легенды с берегов самого глубокого озера в мире.

Мария расскажет обо всех шагах от идеи издания книги до реализации – как найти автора, иллюстратора и издателя, привлечь инвестиции и, наконец, запустить тираж. На встрече можно будет вдохновиться на создание собственного книжного проекта.

Творческие встречи будут проходить в корнере галереи каждый четверг:

17 июня – встреча с психологом и нарративным практиком Маргаритой Ушаковой – «Биографическое чтение как возмо жность изменений»;

24 июня – встреча с поэтом Артёмом Морсом – «Что делать, если пишешь стихи».

Без возрастных ограничений. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.