VII Байкальский саммит РГУД пройдёт в Иркутске 21-22 июля в онлайн-формате

Последние годы рынок строительной отрасли и недвижимости в целом претерпел существенные изменения. Трансформация коснулась практически всех представителей строительной и смежных отраслей. Главная задача Байкальского саммита РГУД – формирование площадки для эффективного диалога и взаимодействия всех профессиональных участников рынка недвижимости: бизнеса, власти и общественных объединений.

Байкальский саммит РГУД-2019. Фото А. Федорова

Дата проведения: 21-22 июля 2021 года

Организаторы: Байкальское представительство НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

Программа саммита. Девелопмент новой реальности

21 июля

09.00 – 14.00, время московское

08.45-09.00 Вход гостей саммита на каналы трансляции zoom, youtube

09.00-09.10 Приветственное слово организаторов

9.10-10.40 Пленарная сессия. Потенциал развития городских территорий

Российские города остро нуждаются в редевелопменте территорий, качественной регенерации городских пространств, перезагрузке подходов в управлении городами, создании современных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры. Курс на масштабные городские преобразования заявлен на самом высоком государственном уровне, сформулированы масштабные меры федеральной поддержки, запущены новые механизмы развития территорий. Вопросы сессии: Что является драйвером городских изменений? Какие возможности есть для бизнеса в реализации государственных задач развития территорий?

Модератор: Наталья Трунова, первый вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Фонда «Центр стратегических разработок», www.csr.ru

Спикеры:

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ

Юлия Талалайкина, департамент стратегических проектов Минстроя России

Алексей Чичканов, вице-президент РГУД, первый вице-президент Газпромбанка

Елена Лысенкова, заместитель руководителя ФА Ростуризм

Теймур Магомедов, директор по развитию Центра развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР)

представитель Агентства стратегических инициатив

10.40-10.50 Перерыв

10.50-12.20 Применение инструментов ГЧП и МЧП для комплексного развития территорий

Привлечение частного сектора для более эффективного и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. Чтобы разобраться, как именно ГЧП инструментарий помогает в реализации намеченных частным инвестором целей на обсуждение вынесены следующие вопросы:

Возможности и особенности применения ГЧП инструментария для строительных компаний, как самостоятельного участника, партнера.

Этапы структурирования ГЧП сделок.

Практические примеры переформатирования и структурирования девелоперских проектов от государственного заказа к ГЧП, возможные риски и преимущества.

Создание комфортной городской среды и объектов благоустройства через инструменты ГЧП.

Развитие туристического бизнеса на основе ГЧП: культурно-досуговые объекты, гостиничные комплексы, причальная инфраструктура, аквапарки.

Модератор: Елена Бодрова, исполнительный директор НП РГУД

Спикеры:

Алексей Чичканов, вице-президент НП РГУД, первый вице-президент Газпромбанка

Феликс Блинов, руководитель комитета по инвестициям РГУД, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал»

Мария Смирнова, руководитель комитета по земельным ресурсам РГУД, директор по развитию компании «Недвижимость. Консалтинг. Стратегии»

Дарья Годунова, управляющий партнер «Пионеры ГЧП»

Анна Брагинская, исполнительный директор центра ГЧП

представитель Правительства Иркутской области

представитель Администрации г. Иркутска

12.20-12.30 Перерыв

12.30-14.00 Развитие сферы гостеприимства: тренды, стратегии и формы

Близость к Байкалу определяет потенциал развития сферы туризма и гостеприимства в Байкальком регионе. Интерес к нашему региону растет с каждым годом, увеличивая количество российских и зарубержных туристов. Что нужно сделать, чтобы индустрия развивалась активно, с учетом региональных особенностей и бережного отношения к экологии.

Модератор: Константин Сторожев, председатель экспертного совета Гильдии по апарт-отелям и сервисным апартаментам, генеральный директор «Вало Сервис»

Спикеры:

Елена Лысенкова, заместитель главы Ростуризма

Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области

Александр Шарапов, вице-президент РГУД, Президент Becar Asset Management Group, г. Санкт-Петербург

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка

Константин Сторожев, председатель экспертного совета Гильдии по апарт-отелям и сервисным апартаментам, генеральный директор «Вало Сервис»

Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью», г. Санкт-Петербург

14.00 Завершение 1-го дня Саммита. Анонс программы 2-го дня.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля

09.00 – 10.30, время московское

08.45-09.00 Вход гостей саммита на каналы трансляции zoom, youtube

09.00-10.20 Новые форматы недвижимости. Сегодня и завтра.

Новые форматы – какие потребности они должны удовлетворять? Многоэтажная городская и малоэтажная загородная недвижимость – новые подходы и достойный комфорт. Апартаменты, коворкинги, креативные кластеры, общественные пространства в ТЦ. Есть ли место для нетиповых решений в девелоперских проектах? Какие условия требуются для того, чтоб новые форматы «выстрелили».

Модератор: Андрей Бриль, вице-президент РГУД

Спикеры:

SA lab. Гибкие пространства, адаптивная архитектура

Кристина Яковенко, Хрустальный Девелопмент

Гайк Папоян, руководитель офисного комитета РГУД, заместитель генерального директора РТ-ТехСервис по сопровождению проекта "Ростех-Сити" (agil-пространства, классификация офисов)

Иван Починщиков, со-председатель офисного комитета РГУД, генеральный директор «IPG.Estate» (офисный рынок + коворкинги)

Коворкинги «Практик» (сервисные пространства)

10.20-10:30 Перерыв

10.30-11.50 Инструменты и технологии в помощь девелоперу

С изменением требований и предпочтений потребителей недвижимости меняются технологии, материалы, способы предоставления и изучения информации.

Модератор: на согласовании

Спикеры:

Сергей Смирнов, СПАО «Ингосстрах»

Олег Береснев, «Технокад», Как электронные сервисы помогают застройщикам и банкам и делают бизнес эффективнее. О регистрации прав и не только.

Максим Марков, «Елка девелопмент». Применение Декарт для анализа рынка

Сергей Должников, управляющий партнер EXINCO Group

Profitbase, спикер на согласовании

Виктор Козин, NAI Becar. Цифровой порядок. IT-решения для управления объектами.

Яндекс- недвижимость

11.50-12.00 Перерыв

12.00-14.00 Тренды мировой архитектуры на Байкале. Роуд-шоу девелоперских проектов в г. Иркутске

Последние годы основное внимание уделяется новым технологиям, долговечным архитектурным элементам и сознательному потреблению. Архитектура становится своеобразным отражением социальных тенденций. Что важнене технологичность или эстетика или экологичность? Как совместить эти тенденции для развития новых проектов? Что нужно сделать, чтоб города перестали быть «бетонными джунглями» и обрели собственное лицо.

Модератор: на согласовании

Роуд-шоу проектов:

Архитектурно-градостроительная концепция развития территории «Знаменское предместье». Игорь Козак, директор архитектурного бюро Перспектива+

Девелоперские проекты группы компаний En+. Евгения Пуляевская, директор ООО “Прибайкалье”.

Сергей Маяренков, директор АНО «Иркутские кварталы»

Мастер-план г. Байкальска. Байкал.Центр

Бюро Захи Хадид

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ

Федор Коньков, ООО «ИТП «Урбаника»

14.00 Завершение Саммита.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ



Контактная информация по участию в мероприятии:



Наталия Черейская,

Директор по развитию, Исполнительная дирекция НП РГУД

тел.: +7 812 334 65 95

razvitie@rgud.ru



Татьяна Галущенко,

заместитель руководителя Байкальского представительства НП РГУД,

моб. +7-914-878-50-79

irkutsk@rgud.ru