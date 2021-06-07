En+ Group передала машины скорой помощи трем больницам Иркутской области

Их получили медики Шелехова, Усть-Илимска и Братска, сообщают в компании.

Машины для врачебных и фельдшерских общепрофильных бригад оборудованы средствами радиосвязи и государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяющей точно определять координаты транспортного средства. В автомобилях установлены кондиционеры, что улучшает условия труда медицинского персонала. Автомобили произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году и соответствуют всем требованиям экологического стандарта Евро-5.

Транспортные средства оснащены необходимым оборудованием, включая дефибрилятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, полную укладку скорой медицинской помощи, набор медикаментов, инструментов и расходного материала. В этих автомобилях можно перевозить пациентов различной степени тяжести - от средней до крайне тяжелой, проводить мониторинг состояния и интенсивную терапию в процессе движения до момента госпитализации их в медицинские организации города.

Передача автомобилей – очередная мера по поддержке регионов в борьбе с короновирусом, которая с марта прошлого года компания оказывает ведомственным учреждениям городов присутствия. В том числе, по поставке автомобилей, запуску дополнительных госпитальных мощностей из-за острой нехватки инфекционных коек и высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования в регионах.

– Год назад компания En+ Group одной из первых откликнулась на призыв о поддержке в борьбе с коронавирусом в Иркутской области. Результаты мы можем видеть уже сегодня – построены медицинские центры, продолжаются поставки автомобилей скорой помощи лечебным учреждениям региона, аппаратов ИВЛ, одноразовых масок, – Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Работа в Службе Скорой помощи означает всегда быть на передовой. Когда на счету каждая минута, и спасение жизни зависит от оперативности получения квалифицированной медицинской помощи, очень важно наличие современного оборудования под рукой. Все автомобили, которые мы передаём, оснащены по последнему слову техники для оказания экстренной и неотложной помощи, а комплектация учитывает комфорт водителя и медиков. Передача карет скорой помощи – еще один пример, когда в борьбе с пандемией бизнес объединился с здравоохранением на благо людей, – Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

В городах присутствия компании En+ Group – в Сибири и на Урале – по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски в течение всего нескольких месяцев была развернута сеть современных медицинских центров помощи и спасения. Клиники рассчитаны на прием инфекционных больных, а после стабилизации эпидемиологической обстановки их могут перепрофилировать в центры иммунологии, специализирующиеся на диагностике сложных заболеваний. В создание госпиталей было вложено 4 млрд руб.