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Несовершеннолетний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Тайшете

С помощью громкоговорителя инспекторы потребовали водителя остановиться, однако он прибавил скорость и попытался скрыться, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

После непродолжительной погони лихача задержали. За рулем оказался 14-летний подросток, водительское удостоверение соответствующей категории у несовершеннолетнего отсутствовало, мотоцикл в установленном порядке зарегистрирован не был.

Сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности. В настоящее время мотоцикл помещен на арестплощадку.

Сотрудники ГИБДД напоминают взрослым о том, что лица, передавшие управление лицу, не имеющему водительского удостоверения, подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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