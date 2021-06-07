Дерипаска: «Ни прокуроры, ни следователи не создадут богатую страну. Богатую страну создает бизнес»

«Ни прокуроры, ни следователи не создадут богатую страну. Богатую страну создает бизнес», – заявил бизнесмен и меценат Олег Дерипаска в интервью каналу РБК на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Причём, основатель крупнейшей алюминиевой компании уверен, что созидательная сила – это не только крупный, но и мелкий и средний бизнес, который развивается за пределами Москвы.

– Сейчас надо решать вопрос, как помочь развиваться людям, которые живут не в Москве и не могут устроиться работать в успешную компанию, людям, которые по каким-то причинам оказались, как сейчас говорят, не в струе. Я считаю, здесь один ответ – сделать это могут предприниматели, частный бизнес, – сказал Олег Дерипаска. – И этих ребят не нужно шкурить, Ни прокуроры, ни следователи не создадут страну, как говорят китайцы, общего достатка для всех. Богатую страну создаст бизнес и вовлечение в экономические отношения как можно большей части населения России.

В том числе – в сферу услуг, считает бизнесмен и поясняет:

– Когда частник создаёт гостиницу на 100 мест, он создаёт 175 рабочих мест – высокооплачиваемых, мотивированных, обученных, с хорошим будущим. Но чтобы развивать эту сферу, нужна гостиничная ипотека. Я же вижу, как гостиничные операторы ремонтируют старый номерной фонд. Ну, давайте, дадим им ипотеку под 3%. На мой взгляд, это очень важно – государство должно проинвестировать инфраструктуру, должно разрешить муниципалитетам построить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы частный девелопер, независимо от того, где он находится – в Братске, Красноярске, Тамбове – мог её развивать с помощью вот этой гостиничной ипотеки. Необходимо обеспечить вложения в сферу услуг, связанную с гостиничным бизнесом.

Это в свою очередь повлечёт за собой развитие внутреннего туризма. А каждый перелёт по туристическим маршрутам внутри страны, по словам Дерипаски, – это «страшнейший» мультипликатор развития экономики».

– Мы должны помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный русский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург. И сейчас у нас для этого есть необходимые ресурсы, – считает миллиардер.