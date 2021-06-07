Три субъекта Сибирского федерального округа попали в «красную» зону недобросовестных действий в ОСАГО

В «красную» (высокорисковую) зону за прошлый год были отнесены 10 субъектов РФ, сообщают в информационном проекте ОСАГО.

В эту группу вошли 6 субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Также в «красную» зону попали субъекты Сибирского федерального округа – Новосибирская область, республики Тува и Хакасия. Если рынок ОСАГО в регионах Северного Кавказа всегда был самым высокорисковым в стране, то три субъекта Сибирского ФО попали в мониторинг Центробанка впервые.

На фоне динамики анализируемых показателей (рост средней выплаты, снижение частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) обращают на себя внимание высокие темпы роста средней страховой выплаты по ОСАГО (более 15% за год) в Хакасии. Также во всех трех регионах Сибири наблюдается значительное увеличение скользящего коэффициента выплат. Если в целом по России этот показатель снизился на 5,9% составив 62,6%, то в этих субъектах он составляет более 140%.

Скользящий коэффициент выплат рассчитывается как отношение страховых выплат к страховым премиям за анализируемый период. Высокий процент указывает, среди прочих факторов, на высокий уровень противоправных действий, как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая частичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих в итоге на расчет средней стоимости полиса ОСАГО по всей стране. Как указано в Мониторинге: «Средняя страховая премия по ОСАГО за год увеличилась до 5,5 тыс. руб. (на 2,3%), однако она на 2,5% ниже уровня 2018 года».

В Новосибирской области все показатели в течение года продемонстрировали негативную динамику. За 2020 год в регионе произошел рост средней страховой выплаты на 14,1%, до 79,9 тыс. руб., отмечено увеличение скользящего коэффициента выплат на 15% (показатель достиг 91%). Частота страховых выплат выросла на 18,5% и составила 7,38%. Сборы страховых премий за последние 12 месяцев составили 4,58 млрд руб., при этом сборы страховых премий по ОСАГО превысили выплаты всего на 400 млн руб.

В Республике Тыва анализируемые показатели мониторинга в 2020 году также заметно ухудшились. В частности, средняя страховая выплата выросла на 13,2%, до 80 тыс. руб. На 40% выросла частота страховых случаев. И в итоге страховые выплаты превысили сборы страховых премий на 29 млн руб. Позитивные изменения показателей в Сибирском федеральном округе зафиксированы только в Республике Алтай. В целом нейтральной оставалась ситуация в Омской и Томской областях.