КРИО разработает новые инвестиционные механизмы

«Корпорация развития Иркутской области» отчиталось перед Правительством региона о своей деятельности за 2020 год, сообщают в администрации области.

В первую очередь Корпорации удалось выйти из убыточных проектов и вернуть часть «плохих» долгов. Благодаря этому активы КРИО выросли на 300 млн рублей и на конец декабря 2020 года составили 510 млн рублей. Всего в 2020 году Корпорация развития сопровождала 17 инвестиционных проектов, суммарная стоимость которых на конец года превысила 3 млрд рублей.

Еще одно направление, по которому Корпорация активно работала в прошлом году, – это меры поддержки бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, процентные ставки для действующих инвестпроектов были значительно снижены, предоставлялась отсрочка по уплате процентов и лизинговых платежей, продлялись договоры займа. Таким образом, удалось смягчить негативные последствия пандемии для предприятий, которые находятся на сопровождении КРИО.

– На 2021 год совет директоров поставил перед Корпорацией развития задачи разработать новые механизмы инвестиционной деятельности, сформировать инвестпортал, а также продолжить работу с проблемными активами и вернуть денежные средства с проблемных проектов в сумме не менее 200 млн рублей, – сообщил Руслан Ситников.