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Иркутская область заняла 22 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Динамика индекса – плюс 10 баллов, сообщают в администрации области.

Основной принцип рейтинга – сравнение регионов относительно друг друга по 44 показателям, которые группируются в 17 факторов по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. 

На базе Центра управления регионом Иркутской области организовано ежемесячное проведение опросов предпринимателей в целях своевременного реагирования на оценку качества предоставления услуг и работы органов власти со стороны бизнес- сообщества. 

Также с целью улучшения инвестиционного климата, развития молодых профессиональных кадров в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, реализации общественно значимых проектов и инициатив в 2020 году заключено соглашение между Правительством Иркутской области и Агентством стратегических инициатив, предусматривающее 41 направление деятельности. 

Национальный рейтинг является совместным проектом ведущих деловых объединений и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», направленным на формирование комплексной оценки усилий органов власти всех уровней в регионах по улучшению состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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