Названы результаты Государственного выпускного экзамена по математике в одиннадцатых классах

Отлично получили 98 выпускников, сообщают в администрации области.

По информации министерства образования Иркутской области, ГВЭ по математике 28 мая 2021 года сдавали 2239 выпускников 11 классов. Из них подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования по математике 1400 выпускников, или 62,53% от числа участников. 98 человек получили за экзамен пять, четверки у 537 выпускников.

Подать апелляцию по результатам экзаменов можно 7 и 8 июня 2021 года. Заседание конфликтной комиссии Иркутской области состоится 10 и 11 июня 2021 года. У тех, кто не справился с экзаменом, есть возможность пересдать математику в резервный день, 16 июня.

Напомним, что итоговую аттестацию в форме ГВЭ выбрали выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в этом году в высшие учебные заведения.