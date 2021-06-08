«Малого бизнеса это не касается». Эксперты – об отмене НДС для общепита

Президент России Владимир Путин предложил освободить предприятия общепита от налога на добавленную стоимость (НДС), если выручка компании не превышает 2 млрд руб. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Президент напомнил, что компании, которые работают по упрощенному режиму налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, «если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки». По его словам, это сдерживает рост бизнеса и «вынуждает идти на разного рода ухищрения». Эксперты оценили, как повлияет инициатива президента на региональный рынок общепита.

«Это новость касается сетевого общепита»

Алексей Москаленко, иркутский предприниматель, экс-бизнес-омбудсмен:

Малого бизнеса эта мера не касается. В основном это для сетевого общепита, сетевых ресторанов и кафе. На региональном рынке это совсем небольшой процент. Подавляющему большинству участников рынка, это не нужно.

Похоже, государство решило пойти по пути укрупнения игроков на рынке общепита, как это сделано уже в розничной торговле. С большими игроками государству проще работать: легче регулировать, легче контролировать и собирать налоги.

Возможно, теперь появится стимул развиваться из малого в средний? Хотя доверие утрачено, и сомнительно, что кто-то сломя голову поверит и начнёт инвестировать в большие проекты. Для действующего сетевого общепита, это реальная помощь, так как у них с НДС большой перекос, на входе 10%, или вообще нет, а на выходе 20% – вынь да положь. Поэтому они и дробились...

«Новость позитивна для тех, кто вынужден был дробить бизнес»

Алексей Черкашин, генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» :

– Закона пока нет, но зная, как оперативно реагирует наша Дума на публично озвученные предложения президента, полагаем, что его принятие – вопрос времени.

Новость позитивна для организаций общепита, особенно для тех, кто вынужден был разделять свой бизнес на несколько компаний с целью сохранения права применения упрощенной системы налогообложения. Ждем принятие закона и обязательно прокомментируем его более подробно.

«Амнистия» за прошлые грехи для крупных сетевиков»

Павел Поляков, генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов:

– Как стало известно из источников, близких к переговорам между государством и федерацией рестораторов и отельеров, пока это будет только эксперимент, в который включают около 550 юрлиц. Если они «белятся», и государство устроит выгода от этого «обеления», только тогда отмена НДС будет распространена на всех.

Критерии «обеления»: полностью «белая» выручка и такая же зарплата. В 2023 году, по мнению государства, в общепите останутся только «белые» предприятия.

В первую очередь, такая «амнистия» за прошлые грехи интересна для крупных сетевиков, которые сейчас вынуждены дробить бизнес.