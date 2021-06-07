Предприниматель из Иркутска предстанет перед судом за присвоение денежных средств покупателей

Ущерб составил 2,6 млн рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2020 гг. индивидуальный предприниматель, действуя путём обмана, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 202/1, реализовывал строительные материалы, получая от покупателей денежные средства.

Взамен обвиняемый выдавал им документ с указанием даты поставки товара и квитанцию о получении денежных средств. В указанный срок клиентам товар не доставлялся, денежные средства им не возвращались.

Следователями установлено, что ущерб от действий обвиняемого составил 2,6 млн рублей, потерпевшими по уголовному делу признаны 87 человек. Следствием наложен арест на имущество обвиняемого в размере 1,8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.