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Фабрика мороженого «Ангария» возобновила производство после перерыва

Предприятие по производству мороженого «Ангария» в Иркутской области возобновила производство продукции после перерыва, сообщается в Instagram-аккаунте фабрики.

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«На прошлой неделе на наш склад поступили первые партии упаковочного материала с маркировкой, что позволило нам сегодня запустить производственные линии. Рано говорить, что все трудности позади, из-за установки оборудования для маркировки заказы по-прежнему задерживают и не выдают в полном объеме. По этой причине производство запущено не на полную мощность, т.к. внедрение маркировки заставило нас снизить скорость работы линий, для корректного учета кодов. Но мы работаем, а это главное!» – сообщила организация.

Напомним, 24 мая компания была вынуждена остановить производственные линии из-за отсутствия на остатках упаковочного материала новой маркировки. Сотрудники цеха мороженого были отправлены в оплачиваемые отпуска, остальные подразделения работали в прежнем режиме.

Первый этап обязательной маркировки молочной продукции стартова 1 июня с категорий «сыр» и «мороженое». С 1 сентября маркировка станет обязательной для остальных товаров сроком годности более 40 дней, с 1 декабря – для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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