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Дума Иркутска попросила у Кобзева в честь юбилея города 360 млн рублей на обновление автопарка

Дума города Иркутска обратилась к губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой выделить 360 млн рублей на обновление автопарка в честь 360-летия Иркутска, сообщают «Вести».

Если деньги выделят, их потратят на транспорт для МУП «Иркутскавтотранс». Износ парка предприятия сейчас оценивается в 83%. Из 190 автобусов на линию выходят 120 машин. Изношенный транспорт необходимо списать в течение трех лет.

Сейчас муниципальное предприятие обслуживает 33 социально значимых городских маршрута, а также 20 садоводческих.


<p>Источник: https://pixabay.com/</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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