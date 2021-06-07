Дума Иркутска попросила у Кобзева в честь юбилея города 360 млн рублей на обновление автопарка

Дума города Иркутска обратилась к губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой выделить 360 млн рублей на обновление автопарка в честь 360-летия Иркутска, сообщают «Вести».

Если деньги выделят, их потратят на транспорт для МУП «Иркутскавтотранс». Износ парка предприятия сейчас оценивается в 83%. Из 190 автобусов на линию выходят 120 машин. Изношенный транспорт необходимо списать в течение трех лет.

Сейчас муниципальное предприятие обслуживает 33 социально значимых городских маршрута, а также 20 садоводческих.