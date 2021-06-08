Риторике госсекретаря США не нужно придавать большое значение

Агрессивные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес России и очень недвусмысленный намёк на то, что для налаживания отношений с США Россия якобы должна выбрать другой внешнеполитический курс, не способствуют успеху будущего российского-американского саммита в Женеве. Нетрудно догадаться, что Россия не будет менять свой курс по требованию США или какой-то другой страны.

Неужели президент США Джо Байден настолько наивен, что верит в смену внешнеполитического курса России? Мы полагаем, что настоящая причина заявления Блинкена связана с тем, что накануне саммита администрации Джо Байдена нужно успокоить «ястребов» из Конгресса и республиканскую оппозицию, готовую использовать любой неосторожный шаг действующего президента, чтобы скомпрометировать его и демократов в целом. Ведь «ястребы» очень обеспокоены тем, что Байден совсем недавно назвал «контрпродуктивными» санкции против «Северного потока-2», считая это то ли слабостью президента, то ли большой уступкой России в преддверии саммита в Женеве.

А у Байдена сейчас нет иного выхода, кроме как договариваться с Россией. Ещё бы – ведь иранская тема на повестке дня практически у каждого нового президента США, и до сих пор каждая попытка США и коллективного Запада решить иранский ядерный вопрос заканчивалась провалом. Правда, при президенте Обаме какие-то подвижки в этом вопросе начались, но попытки договориться с Ираном грубо оборвал президент Трамп, который ввёл эмбарго на иранскую нефть. Теперь Байдену приходится расхлёбывать эту кашу, но отношения США с Ираном настолько испорчены, что в это сделать не под силу не только США, но и Западу в целом. Нужно срочно звать на помощь Россию.

Вот поэтому Байден и идёт на некоторые относительные уступки по «Северному потоку-2». А чтобы не слишком расстраивать неадекватных конгрессменов и оппозицию, на помощь Байдену приходит жёсткая риторика в адрес России и её внешнеполитического курса, озвучивать которую, видимо, доверили госсекретарю Блинкену. Почему именно Блинкену? Ну не Джен же Псаки, иначе критика в адрес России обернётся фарсом. Подготовка к саммиту идёт своим ходом, и вряд ли выпады Блинкена его способны сорвать, так как в России понимают, каковы могли быть истинные причины таких высказываний американского госсекретаря.

В целом для России этот саммит не слишком выгоден, так как Байден опять будет читать нашему президенту морали о «правах человека» (и даже ясно, о правах какого человека идёт речь). Но участие России в таких переговорах – возможность добиться более значительных уступок от США, как, например, по «Северному потоку-2» или даже в целом на постсоветском пространстве, если не сразу, так постепенно и со временем. Если конструктивный диалог состоится, значит, Россия в этом саммите участвовала не только не зря, но и у неё есть шанс получить определённые политические дивиденды. Да и не только политические – ведь поставки газа в Европу по «Северному потоку-2» – это дополнительные доходы в российский бюджет.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»