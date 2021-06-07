Олег Дерипаска: давление Запада на Россию продлится еще 2-3 года

Промышленник Олег Дерипаска дал оценку западным санкциям и их влиянию на Россию, а также высказал мнение, что у президента Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года. Свои взгляды предприниматель изложил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По мнению Дерипаски, Россия является изгоем в представлении Запада, но это не соответствует реальному положению вещей. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности», – сказал Олег Дерипаска.

По его оценке, давление на Россию продлится еще 2-3 года. Однако, несмотря на эффективность экономического воздействия Запада, победа – за президентом. «У него карт-бланш не только на думские выборы и выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», – считает предприниматель. Отметим, что на голосовании за поправки в Конституции их поддержали почти 78%; поправки в том числе подразумевали возможность для Владимира Путина снова баллотироваться на выборах главы государства. Ранее в Кремле согласились с оценкой западных санкций, высказанной промышленником. В декабре прошлого года он писал, что такие меры наносят населению не меньший ущерб, чем вооруженные столкновения, а также что санкции являются орудием «гибридной войны». Против Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний РУСАЛ и En+ санкции ввели США в апреле 2018. Одной из причин позже назвали то, что бизнесмен «действовал в интересах президента России». Напомним, в отношении РУСАЛа ограничения сняли в январе 2019 года, после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до менее чем 45%.