Новости

Иркутская область заняла 15 место среди регионов РФ по социальной ориентированности бюджета

Социальные расходы бюджета на одного жителя в 2020 году в Приангарье составили 76,81 тыс. рублей. По сравнению с 2019-м этот показатель увеличился на 6,8%. Доля средств на социальные нужды в суммарных расходах консолидированного бюджета в Иркутской области равна 70,8%, сообщают в правительстве области.

Проанализировав эти данные, эксперты РИА Рейтинг поставили Иркутскую область на 15 место среди 85 субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета.

В целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Для сравнения в 2019 году эта величина составляла 59%. Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 22,8% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году. Далее по доле (21,3%) идут расходы по статье «Социальная политика». Расходы на здравоохранение в 2020 году составили 12,9% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов субъектов РФ, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ПМЭФ-2021 #ПМЭФ
Дерипаска: «Ни прокуроры, ни следователи не создадут богатую страну. Богатую страну создает бизнес»
Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой до 2 млрд руб.
Костин, ВТБ: Обновление программы госипотеки ограничит резкий рост цен на недвижимость
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании