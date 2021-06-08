Иркутская область заняла 15 место среди регионов РФ по социальной ориентированности бюджета

Социальные расходы бюджета на одного жителя в 2020 году в Приангарье составили 76,81 тыс. рублей. По сравнению с 2019-м этот показатель увеличился на 6,8%. Доля средств на социальные нужды в суммарных расходах консолидированного бюджета в Иркутской области равна 70,8%, сообщают в правительстве области.

Проанализировав эти данные, эксперты РИА Рейтинг поставили Иркутскую область на 15 место среди 85 субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета.

В целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Для сравнения в 2019 году эта величина составляла 59%. Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 22,8% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году. Далее по доле (21,3%) идут расходы по статье «Социальная политика». Расходы на здравоохранение в 2020 году составили 12,9% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов субъектов РФ, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.