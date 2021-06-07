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Противопаводковые мероприятия продолжаются в Тулунском и Нижнеудинском районах

Информации о подтоплении участков от населения не поступало, сообщают в областной администрации.

– Мы были готовы к этому. И если в Тулуне гидротехнические сооружения находятся в высокой степени готовности, то по Нижнеудинску есть слабые места. По поручению главы региона Игоря Кобзева дамба там должна быть готова к концу года. Но уже сейчас она выполнила свою функцию. Осталось несколько технологических разрывов – в районе кондитерской фабрики и ул. Сбитнева. Специалисты там работали всю ночь. Воду в город не пустили. Больших проблем удалось избежать благодаря слаженной работе команды губернатора. Сейчас надо продолжить готовиться, возможно, это не последняя волна, – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

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Напомним, защитную дамбу в Нижнеудинске начали строить в августе 2020 года. Работы предполагали выполнить к 31 мая 2023 года. Губернатор области Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства и сдать объект до конца 2021 года.  

Тем временем, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня на реке Ие в районе города Тулуна наблюдается высокий уровень воды – 664 сантиметра. 7-8 июня ожидается его повышение до отметок 700-750 сантиметров при критической отметке 730 сантиметров. 8-9 июня на реке Уде в Нижнеудинском районе в селе Широково – до 560-610 сантиметров при критической – 570 сантиметров, в Чунском районе в поселке Октябрьский - до 420-470 сантиметрах при критике – 420 сантиметров. Возможен выход воды в пониженных участках поймы рек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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