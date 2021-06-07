В Иркутске стартовал прием заявок для участия в «Народных играх от Бабра»

Во второй половине лета на спортивных площадках Иркутска состоятся «Народные игры от Бабра». Это общегородская олимпиада среди 35 команд, мероприятие пройдет в рамках Года массового спорта в Иркутске.

Принять участие в соревнованиях может любой иркутянин в возрасте от 18 до 50 лет, обязательное условие – прописка в г. Иркутск. Команды формируются среди горожан по 35 избирательным округам. Узнать, к какому избирательному округу относится ваш адрес, можно здесь. Чтобы зарегистрироваться в числе участников, необходимо оставить заявку по ссылке: Заявка на участие в городских спортивных соревнованиях "Народные Игры от Бабра" (google.com).

Обязательно следует указать адрес по прописке, чтобы попасть в команду своего округа. По мере получения заявок организаторы будут формировать сборные. В команде – 12 человек (6 женщин и 6 мужчин). За каждой командой будет закреплен спонсор, который обеспечит ее участников формой и собственной символикой (футболки и флаг), а также поддержит в подготовке к соревнованиям.

Олимпиада «Народные игры от Бабра» пройдет в 2 этапа. Окружные соревнования состоятся 17 и 18 июля, а финалы – 31 июля и 1 августа. В окружном этапе принимают участие 35 команд. Им предстоит соревноваться в силовом троеборье (подтягивания, прыжки в длину, пресс), баскетболе (стритболе), дартсе и шашках. В городской финал выходят 8 команд. Их ожидают турниры по мини-футболу и волейболу, эстафеты и перетягивание каната.

Участников «Народных игр от Бабра» ждут призы и подарки от партнеров и спонсоров, а также невероятные эмоции и новые знакомства! Участие в масштабном городском событии – это отличная возможность познакомиться и подружиться с соседями, проявить себя и отстоять честь своего округа.