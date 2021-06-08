Группа ВТБ вошла в проект цифрового небоскреба iCITY MR Group

Структуры Группы ВТБ приобрели 25,1% долей в проекте строительства первого в России цифрового небоскреба iCITY. Ранее Банк ВТБ (ПАО) открыл кредитную линию на цели строительства общественно-делового центра iCITY в размере порядка 30 млрд руб.



Продавцом долей выступили структуры Алексея Богачева. Структуры MR Group продолжают участие в проекте с новыми участниками в лице компаний ВТБ.



«Группа ВТБ последовательно развивает сотрудничество со своим ключевым партнером, компанией MR Group, и рада возможности расширить свое участие в уникальном для российского рынка коммерческой недвижимости проекте. Уверены, что проект будет высоко востребован на рынке офисной недвижимости делового центра Москва-Сити и станет воплощением смелых инновационных идей», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



«Проект iCITY — знаковый для города и страны, и мы рады, что наш надежный финансовый партнер, Группа ВТБ, усилил свое участие в его реализации. В нашем портфеле несколько успешно реализованных проектов в партнёрстве с ВТБ: это, например, такие востребованные комплексы, как „Царская площадь“, „Пресня Сити“ и „Басманный, 5“ , — говорит генеральный директор MR Group Роман Тимохин. — Для инвесторов и будущих резидентов первого в России цифрового бизнес-центра iCITY участие Группы ВТБ станет дополнительной гарантией надежности проекта».



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В состав бизнес-центра iCITY входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Space Tower (257 метров) и 34-этажная Time Tower (141 метр). Небоскребы расположены на общем 8-этажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, лаунж-зона, фуд-холл, рестораны, магазины, зоны ожидания, винотека, службы быта и др. На 6-м уровне подиума будет разбит ландшафтный парк.



Бизнес-центр общей площадью 230 тыс. м2 стал крупнейшим российским офисным проектом 2020 года и первым зданием в стране, в котором комплексно реализованы принципы интеграции физического пространства и цифровой среды. iCITY реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве применяется подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания. Завершение строительства намечено на 2023 год.