ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «Заубер Банка»

ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, 7 июня начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам АО АКБ «Заубер Банк». Общий объем страховых выплат через банк ВТБ составляет 1,6 млрд рублей.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам «Заубер Банка», сведения о которых содержатся в реестре обязательств банка перед вкладчиками. По данным реестра, полученным из Агентства, за выплатой страхового возмещения на сумму 1,6 млрд рублей в ВТБ могут обратиться 2,6 тыс. вкладчиков «Заубер Банка», в том числе порядка 320 юридических лиц.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, включая проценты, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. По оценкам АСВ, 97% вкладчиков АО «Заубер Банк» получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики «Заубер Банка» могут в 86 отделениях банка в Москве и в 38 отделениях банка в Санкт-Петербурге. Уточнить адреса отделений и дополнительную информацию можно:о телефону 8 800 100 24 24 (звонок по России бесплатный); по адресу vtb.ru.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на дату отзыва лицензии у АКБ «Заубер Банк» — 28 мая 2021 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Если сумма вклада превышает максимальный размер страхового возмещения в 1,4 млн рублей, то в офисе ВТБ вкладчик может оформить свое требование кредитора в размере, превышающем сумму страхового возмещения.