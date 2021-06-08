Искусственный интеллект оценит связи между компаниями-заемщиками ВТБ

ВТБ внедрил в работу новую технологию искусственного интеллекта для ускорения принятия решений по корпоративным кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса. Алгоритм заранее анализирует и просчитывает явные и неявные связи между компаниями или группами компаний, структуру их экономического взаимодействия друг с другом и анализирует возможные риски, связанные с их финансовым положением. Технология позволит ускорить процесс принятия решений по кредитам компаниям минимум на 10%.

Банк планирует использовать новое решение не только для оценки рисков при выдаче кредитов, но и для формирования предодобренных предложений, поиска поручителей и залогодателей. В будущем ВТБ рассчитывает применять алгоритм для выявления мошеннических схем.

«ВТБ в рамках технологической трансформации активно внедряет искусственный интеллект для повышения качества продуктов и сервисов для клиентов — от физических лиц до крупного бизнеса. Время принятия решения по корпоративным кредитам — один из важнейших параметров для наших клиентов. Мы используем все доступные инновации, в том числе, машинное обучение для того, чтобы максимально ускорить процесс и освободить время клиентов для решения стратегических задач», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

За счет применения методов машинного обучения и графового анализа, Банку удалось расширить представление о ГСЗ за счет выявления «неявных» связей, расширив кол-во компаний — потенциальных кандидатов участников групп на 15%.