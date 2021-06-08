Сотрудники Примсоцбанка покорили все дистанции на полумарафоне «ЗаБег»

Сотрудники Примсоцбанка покорили все дистанции на V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который прошёл во Владивостоке 30 мая.

Полумарафон «ЗаБег» собрал на территории кампуса ДВФУ почти три тысячи спортсменов. Одновременный старт состоялся в 85-ти регионах России. В Москве, к примеру, атлеты бежали ранним утром, а во Владивостоке участники стартовали в 16:00 на набережной ДВФУ.

Своими впечатлениями поделилась проект-менеджер бухгалтерии ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Ольга Куликова.



- «ЗаБег» стал для меня вторым по счету забегом. На профессиональном уровне спортом никогда не занималась, поэтому поставила для себя цель бежать в размеренном темпе до самого финиша, распределить свои силы и возможности. И мне это удалось на все 100%, дистанция далась мне не так тяжело, как это представлялось вначале. Участие в «ЗаБеге» – это просто невероятные ощущения! Ты получаешь поддержку от бегущих рядом, от волонтеров, болельщиков, и, конечно же, от родного коллектива. Мысль о том, что в эту минуту в едином ритме бьются сердца людей по всей стране, наполняет тебя энергией и позволяет двигаться вперед и только вперед!

Как отметили организаторы, в дальневосточной столице на старт юбилейного, пятого, полумарафона вышло почти три тысячи бегунов. Спортсменам предоставлялась возможность выбрать одну из трех дистанций — 5,10 и 21,1 км. Бегуны помладше пробежали один километр. Почти 700 спортсменов преодолели главную дистанцию — 21,1 км. 790 бегунов пробежали десять километров. Самой популярной стала «пятерка». В ней приняло участие 805 спортсменов. Почти 600 детей пробежали «километровку». Отметим, что среди стартовавших на дистанции 21,1 км был и титулованный приморский спортсмен Александр Захаров.