С 7 июня Райффайзенбанк повысил ставку по вкладу «Фиксированный». Величина ставки зависит от срока размещения средств. Максимальная ставка выросла с 3% до 4,05% — для этого деньги должны находиться на счете 1,5–2 года.

«Вклад — это хороший способ хранить сбережения на фиксированный срок. И мы оптимизировали линейку вкладов, чтобы отвечать текущим потребностям клиентов. „Фиксированный“ предлагает разные ставки в зависимости от срока — можно выбрать комфортный формат с предсказуемым результатом в зависимости от финансовой стратегии», — отметил Роман Карандин, руководитель направления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Открыть вклад «Фиксированный» можно онлайн или в отделении Райффайзенбанка. Подробнее с условиями продукта можно ознакомиться на сайте.