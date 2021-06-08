Число сделок с новостройками в Приангарье с января по май увеличилось на 8%

С января по май в Иркутской области зарегистрировано 2233 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда в регионе было оформлено 2054 ДДУ.

При этом количество сделок в Иркутске падает, а в Иркутском районе растет.

С января по май в Иркутске зарегистрировано 1606 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 11% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда в областном центре было оформлено 1809 ДДУ, сообщает Росреестр.

В Иркутском районе, напротив, с начала года зарегистрировало 594 договора участия в долевом строительстве. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. В январе – мае 2020 года жителями Иркутского района было оформлено 155 ДДУ.

По сравнению с прошлым годом в три раза чаще стали заключаться договоры долевого участия с использованием счетов эскроу. Так в январе – мае 2020 года в Иркутской области было оформлено 575 таких договоров, в январе – мае 2021 года – 1421 таких ДДУ.