В Иркутской области за сутки ликвидировано два крупных лесных пожара

Они были зарегистрированы 3 июня в Усть-Кутском районе. Один – на незакрепленном за арендаторами участке, второй – на арендованном. Общая площадь этих пожаров составляла четыре тысячи гектаров.

Локализованными остаются три ранее зарегистрированных лесных пожара: два – в Усть-Кутском районе, один – в Нижнеилимском. Общая площадь этих очагов 2682 га.

В действующем состоянии на утро 8 июня перешло одно вновь обнаруженное возгорание на площади пять гектаров в Киренском районе. Оно возникло предположительно из-за грозового разряда на незакрепленном за арендаторами участке. Также в действующем состоянии остаются три ранее зарегистрированных лесных пожара: два – в Катангском районе, один – в Мамско-Чуйском. Общая площадь этих трех очагов составляла 2405 га.