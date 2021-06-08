Повышение уровня рек прогнозируется 8 и 9 июня в некоторых районах Иркутской области

По состоянию на утро 8 июня подтопленных жилых домов и приусадебных участков на территории Иркутской области нет.

Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне составляет 727 см при критической отметке 730 см. В верховьях реки Ии отмечается понижение на 60 см, на реке Икей в районе села Икей – повышение на 86 см. В течение дня 8 июня в городе Тулуне ожидается повышение уровня воды на 40-90 см, возможно затопление пониженных участков поймы реки.

На реке Уде в районе Нижнеудинска уровень воды составляет 226 см при критическом уровне 320 см и продолжает снижаться. На участке Широково-Октябрьский за прошедшие сутки наблюадется повышение уровня воды на 90-140 см, на участке Алыгджер-Нижнеудинск отмечается понижение уровня воды на 85-100 см.

8 июня в районе села Широково ожидается повышение уровня воды в Уде до отметок 560-610 при критической отметке 570 см. В районе посёлка Октябрьский прогнозируется повышение уровня до отметок 420-470 см при критической отметке 420 см, возможен выход воды в пониженных участках поймы. В зоне возможного подтопления могут частично оказаться населённые пункты Октябрьский, Хоняки и Приудинск.

На реках Ленского бассейна наблюдается повышение уровня воды на 5-30 см, на реках Иркут, Ока, Бирюса – колебание уровней воды 15-40 см, на реках Китой, Белая – понижение уровней воды на 30-100 см.

В районе Бирюсинска Тайшетского района река Бирюса поднялась до уровня 333 см при критической отметке 400 см, в Шиткино – 496 см при критике 570 см.

Для мониторинга паводковой обстановки и обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации организована работа оперативных групп. В городе Нижнеудинске на реке Уде, в селе Широково Нижнеудинского района, в посёлке Октябрьский Чунского района, в деревне Уйгат Тулунского района на реке Ие, в населённых пунктах Бирюса и Бирюсинск на реке Бирюсе в Тайшетском районе дежурят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области в составе 49 человек находится в городе Тулуне. На вооружении всех отрядов спасателей необходимая техника, плавсредства, беспилотники.

В связи с повышением уровня воды в реке Ие частично подтоплены три участка автомобильных дорог: 50 метров дороги сообщением Харантей-Аршан, от села Гадалей до деревни Уйгат участок дороги протяженностью 5 метров; в городе Тулуне в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД.

В готовности к приему населения приведены в готовность 11 пунктов временного размещения населения.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. Все подразделения спасательного ведомства и муниципальные образования работают в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС развернут оперативный штаб для постоянного мониторинга складывающейся обстановки и принятия экстренных мер. Круглосуточно работает телефон доверия: 8(3952)40-99-99.

В случае чрезвычайной ситуации населению необходимо обращаться на телефон вызова экстренных служб «112».