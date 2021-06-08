Компания «ИСО» устроила для сотрудников семейный праздник

В минувшие выходные они устроили семейный праздник на базе отдыха «Простоквашино», передает Байкальская студия телевидения.

На празднике в честь Дня защиты детей и начала лета всем нашлось занятие по душе. Любители спорта принимали участие в соревнованиях по волейболу. Сильные и дружные перетягивали канат. Активные любители «войнушки» играли в пейнтбол.

Дети играли в интеллектуальные игры, веселились с аниматорами, смотрели крио-шоу и танцевали с драконом. Эмоций добавляли аквагрим и сладкая вата.

– Для руководства филиал – это не только станки и технологии. Это еще и люди, которые являются самым ценным ресурсом организации. Поэтому важно, чтобы люди были сплочены и приходили на работу не просто отработать, а понимали, что они идут туда, где их ждут, чтобы понимали, что работодатель их ценит, и мы работаем единой командой, – Елена Никифорова, начальник отдела управления персоналом «ИСО» в Братске.

«ИСО» – крупнейшая инжиниринго-строительная компания России. В числе объектов, которые построила компания – Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы, новые газоочистные сооружения БрАЗа.