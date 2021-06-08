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Движение ограничат по улице Марата в Иркутске

Частично ограничат движение в районе дома №17 по улице Марата с 09:00 8 июня до 17:00 15 июля для автотранспорта по правой полосе улицы Марата – от улицы Российская до улицы Чкалова, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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