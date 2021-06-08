Движение ограничат по улице Дзержинского в Иркутске

Частично ограничат движение в районе дома №36/2 по улице Дзержинского с 22:00 9 июня до 06:00 12 июля по двум правым полосам улицы Дзержинского – от улицы Чехова до улицы Володарского, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.