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Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области

Суточный прирост больных составил 105 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 70 869 человека.

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За последние сутки COVID-19 заболели 105 людей, выздоровели – 135, умерли – 7.

В больницах области остаются 111 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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