Десятый виртуальный концертный зал открыли в Иркутской области

Он будет работать в Свирске на базе дома культуры «Русь», сообщают в администрации области.

Праздничное мероприятие прошло с участием почетных гостей и жителей города. Создание нового цифрового пространства обошлось в 2,5 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Зал на 288 зрителей полностью оснащен современной техникой, включая сервер для онлайн-трансляций, проектор, экран, микрофоны, систему озвучивания. Специалисты дома культуры сформировали репертуар. Планируется показывать не менее 25 концертов в год.

Напомним, сейчас в Иркутской области работают десять виртуальных концертных залов. Восемь из них были созданы в рамках национального проекта «Культура». Они действуют в Саянске, Братске, Усть-Илимске, Нижнеудинске, Тулуне, Ангарске, Усть-Куте и теперь в Свирске. 11 июня состоится открытие такого пространства в Усолье-Сибирском. В 2022 году будут созданы ещё пять залов.