Организатором и андеррайтером второго выпуска облигаций ООО «Урожай» выступил ИК «Фридом Финанс»

8 июня 2021 года ООО «Урожай» размещает на Московской Бирже второй выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей, сообщают в пресс-службе ИК «Фридом Финанс».

Организатором и андеррайтером выпуска (регистрационный номер: 4B02-02-00007-L от 01.06.2021) выступает ООО ИК «Фридом Финанс». Ставка купона определена на все купонные периоды — 11,5% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 91 день, число купонных периодов — 12.

ООО «Урожай» — одно из крупнейших агропромышленных предприятий Саратовской области. Компания ведет операционную деятельность более 16 лет, площадь ее сельхозугодий составляет около 90 тыс. гектаров. Компания специализируется на выращивании подсолнечника.

ООО «Урожай» намерена направить привлеченные средства на дальнейшее расширение посевных площадей, строительство зерноперерабатывающего комплекса, расширение машинно-тракторного парка и приобретение нового оборудования. Также планируется строительство фермы для содержания 700 голов крупного рогатого скота, что позволит компании расширить мясное направление деятельности.

Первый выпуск облигаций ООО «Урожай» сроком погашения три года состоялся летом 2020 года — компания привлекла 150 млн рублей. Ставка купона тогда составила 13% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска также выступала ИК «Фридом Финанс».

«ООО «Урожай» размещает облигации уже второй раз. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что данный инструмент является эффективным и удобным источником привлечения средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Активное развитие сегмента долгового финансирования, а также рост числа новых эмитентов и облигационных выпусков оказывает благоприятное влияние на российский фондовый рынок. Поэтому мы рады повторно выступить в роли организатора и андеррайтера нового выпуска компании», — прокомментировал размещение облигаций Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».

