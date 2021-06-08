Мониторинг школьного питания продолжат в Иркутской области

С сентября бесплатное питание получат ученики начальных классов, сообщают в областной администрации.

Ранее моменты предоставления питания в образовательных организациях регулировались отдельными нормативными актами, а бесплатным питанием были обеспечены только несколько категорий обучающихся.

– По поручению Владимира Путина необходимо наладить эффективную обратную связь с родителями по вопросам организации школьного питания. Поэтому первой темой для всенародного обсуждения стал контроль школьного питания. Онлайн опрос удобная форма, которая позволит нам узнать мнение родителей, как удобнее будет впоследствии получать полную информацию о питании в каждом конкретном учебном заведении, – сказал Игорь Кобзев.

В опросе представлено три варианта: посещение школьных столовых членами родительских комитетов, размещение фотографий школьных обедов в соцсетях школы, проведение родительских собраний с участием поставщиков продуктов и поваров.

Глава региона также отметил, что результаты онлайн опроса помогут сформировать также оптимальный подход проведения мониторинга качества и организации питания в школах, который проводит министерство образования Иркутской области во взаимодействии с представителями родительской общественности и органами местного управления.