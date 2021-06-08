ГК «А101» оборудовала кулинариум в школе жилого комплекса «Испанские кварталы»

Базовый курс даст представление об основных правилах сочетания продуктов и навыки для приготовления вкусных и разнообразных блюд «на каждый день» или семейных торжеств, научит отдельным технологическим тонкостям и правилам грамотных экспериментов. Кроме того, ГК «А101» намерена обсудить с руководством школы возможность привлечения к занятиям в кулинарной мастерской специалистов по кухням разных народов мира из успешных фуд-проектов в локации, сообщают в компании.

Ключевая особенность кулинариума – прозрачная стена, через которую можно понаблюдать за работой взрослых поваров в пищеблоке школьной столовой.

Руководитель проектов строительства образовательных объектов ГК «А101» Юлия Чернец: «Дети видят настоящую работу, начинают делать нечто похожее и не видят разницы – у них появляется чувство гордости за себя и свои успехи, ощущение, что они все могут не хуже взрослых, а через это – уверенность в своих силах и любовь к труду и своему делу».

Уроки будут проходить на современном полупрофессиональном оборудовании. На кухне установлены островные столы с встроенными электроплитами и духовыми шкафами, где можно приготовить почти любое блюдо, от салатов и суши до выпечки и тортов. Перемывать гору посуды не придется: на кухне уже есть посудомоечные машины.

По дизайну интерьеров кулинариум – одно из самых атмосферных мест в школе. Насыщенные цвета плитки и кухонной мебели, хромированная техника, а также естественный свет, который поступает в студию от окон, стеклянной стены и двери, создают ощущение присутствия в обычном городском кафе. Эту атмосферу поддерживает обеденный стол на 16 персон. Здесь можно будет пробовать свои блюда, пригласить на дегустацию друзей и родителей.

Руководитель проектов строительства образовательных объектов ГК «А101» Юлия Чернец: «Званый ужин для друзей – лишь один из сценариев, закрепляющих уверенность ребенка в своих способностях. Однако дегустации иногда правильнее проводить в рамках только членов «клуба кулинаров». Сама возможность попробовать блюдо своего «коллеги», обсудить нюансы рецептов и способов укрепляют командный дух и отношения в коллективе, а также развивают крайне важные сегодня soft skills, такие как коммуникабельность, готовность перенять лучшие практики и спокойное отношение к критике».

Школа «Логика» находится в ЖК «Испанские кварталы» и рассчитана на 1300 учеников. По замыслу создателей, в стенах этого учебного заведения дети и подростки получат максимум знаний и навыков, а также обучатся азам самых разных профессий. Инженеры, айтишники, дизайнеры, верстальщики будут проводить академические часы в лабораторных блоках — там находится необходимое оборудование для изучения робототехники, создания объектов виртуальной реальности, 3D-печати и проведения опытов на стыке различных наук.

В настоящее время все строительно-монтажные работы в школе завершены, идет процедура приемки объекта надзорными органами.