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Михаил Хардиков, En+: «Долгосрочных кредитов в России для ESG-проектов как не было, так и нет»

Требования по углеродной нейтральности продукции сейчас занимают основное место в повестке у потребителей, заявил в интервью ТАСС глава энергетического дивизиона и финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков.

По его словам, в связи с этим долгосрочная стратегия компании была комплексно пересмотрена в прошлом году.

– В связи с этим долгосрочная стратегия компании была комплексно пересмотрена в прошлом году. Цель по группе En+  – это снижение на 35% выбросов углекислого газа к 2035 году и полная нейтральность по углероду к 2050 году. Для этого мы модернизируем наши ГЭС с тем, чтобы увеличить выработку, используя аналогичный объем воды. Это делается в рамках программы "Новая энергия". Мы также продолжим модернизировать наши ТЭЦ, – сообщил Михаил Хардиков.

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Кроме того, компания в настоящее рассматривает проекты по "зеленому" водороду, который производится по технологии электролиза воды. По словам Михаила Хардикова, производство можно устанавливать недалеко от наших ГЭС, чтобы использовать "чистую" энергию. Основными технологическими задачами текущего момента являются вопросы хранения и транспортировки водорода.

Несмотря на активное обсуждение ESG-повестки (Environmental, Social and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) на самых разных уровнях, финансировать проекты по модернизации компаниям приходится полностью за свой счет.

– Долгосрочных кредитов в России для таких проектов как не было, так и нет. Применение ESG-метрик, про которые многие банки говорят, не сдвинули ситуацию с проектным финансированием вообще никак,  – отметил руководитель En+ Group .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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