Банк «Открытие» открыл книгу заявок по облигациям серии БО-П08

На сумму не менее 10 млрд рублей, сообщают в пресс-службе банка.

Книга заявок открыта 8 июня 2021г. с 11:00 ( мск ) до 15:00 ( мск ).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Ориентир по ставке купона: 7.30 – 7.40% годовых (доходность 7.43 – 7.54% годовых).

Планируемая дата размещения: 10 июня 2021 г .

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень списка.

Организаторами выступят банк «Открытие», БК «РЕГИОН», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Кредитный рейтинг эмитента AA (RU) / Стабильный от АКРА