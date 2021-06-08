В Приангарье по программе «Земский учитель» в 2021 году приедут 53 учителя

Больше всего среди них учителей английского языка – 15 человек. Не менее востребованы оказались учителя математики и русского языка – 12 и 8 педагогов соответственно, сообщают в администрации области.

Программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок, либо город с населением до 50 тысяч человек. Она не носит целевой характер и может быть израсходована по его усмотрению. По условиям программы победитель должен отработать в школе не менее пяти лет.

Напомним, что Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем послании указал на то, что формирование условий развития кадрового потенциала – это приоритетное направление в повышении качества образования. Глава региона подчеркнул, что участие Приангарья в федеральной программе «Земский учитель» направлено прежде всего на решение кадрового вопроса в системе образования.