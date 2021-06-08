Российские студенты рассказали про работу мечты

АНО «Россия – страна возможностей» и ГК «ЭФКО» провели опрос среди студентов российских вузов и выяснили, как они будут защищать курсовые работы и дипломы в этом году, где хотят работать и какие сферы считают наиболее перспективными.

В ходе исследования выяснилось, что 72% российских студентов нравится будущая специальность и 65% планируют устраиваться на работу в выбранной сфере. Интересно, что нынешние выпускники реже планируют работать по профессии, чем учащиеся, которые продолжат обучение в следующем году (62% и 70% соответственно).

Что касается защиты выпускных работ, формат «стартап как диплом» в четыре раза чаще встречается у магистров, чем у бакалавров. Аспиранты чаще студентов других ступеней обучения выбирают формат опубликованной научной статьи в качестве выпускной работы. Каждый второй студент в этом году связал тему курсовой или диплома с будущей работой.

Результаты опроса показали, что после пандемии студенты стали больше нуждаться в стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

При выборе работы в 2021 году они стали больше ориентироваться на уровень зарплаты (об этом говорят 83% опрошенных), на возможности для роста и развития (73%) и надежность и стабильность работы (55%). В 2020 году возможности для роста и развития студенты ставили на первое место и считали даже важнее, чем уровень зарплаты (85,5% и 82,7% соответственно).

Для еще 42% студентов важен гибкий график работы. При ответе на вопрос про формат работы только треть студентов отметила, что предпочла бы работать в офисе. Остальные хотели бы работать удаленно или с возможностью приходить в офис. Таким образом, по сравнению с 2020 годом, снизилась доля студентов, которые хотели бы работать только в офисе (в 2020 году – 40%).

Студенты все чаще хотят быть предпринимателями – это самый популярный (27%) ответ на вопрос о том, где они мечтают работать. В прошлом году о желании создать собственный бизнес говорили лишь 21% выпускников. В тройку желаемых мест работы в 2021 году вошли также государственный сектор (22%) и образовательные / научно-исследовательские организации (16%). На фриланс хотели бы уйти 12% опрошенных.

По мнению студентов российских вузов, EdTech, маркетинг и реклама, а также FoodTech (сервисы доставки и разработка новых продуктов питания) – отрасли, которые будут активнее всего развиваться в ближайшие 10 лет.

Интересно, что студенты с каждым годом все больше боятся роботизации – 16% переживают о том, что в будущем их работу будут выполнять роботы (в прошлом году – 14%), 46% не беспокоит данная вероятность (в прошлом году – 53%), 38% относятся к этому нейтрально.