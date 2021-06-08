Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти

Уже превышена критическая отметка.

Подтоплена дорога, ведущая к дачам, садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать – вывезли. Подготовлены два пункта временного размещения. Каждый – на 100 человек. При необходимости будет открыт пункт питания.

Проводятся работы по укреплению старой дамбы. Ведётся подсыпка слабых мест.

– Теперь о тех, кто остаётся в зоне паводка 2019 года – около 250 семей. Все получили сертификаты для покупки нового жилья. Но фактически остались на старом месте. Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.