Иркутянка отсудила более 1 млн рублей за падение льда на Porshe Cayne

Свердловский районный суд Иркутска сообщил на официальном сайте, что владелица Porshe Cayne отсудила у управляющей компании «Прогресс-Сервис» более 1 млн рублей за падение льда и снега на автомобиль.

Установлено, что 10 февраля 2020 года днем с крыши дома на Лермонтова,136 снег и лед упали на припаркованный автомобиль Porshe Cayne GTS, в результате чего машина получила механические повреждения панорамной крыши, двух задних крыльев, заднего спойлера, молдинга и дворника на заднем стекле, во время экспертизы обнаружены следы вогнутости на заднем бампере и передних крыльях, сломана шторка закрытия панорамной крыши, имеется деформация на переднем капоте (моторного отсека).

Женщина обратилась в суд с иском о компенсации ущерба и выиграла дело. Ответчик – ООО «Прогресс-Сервис» – оплатит 1 068 600 руб. за ущерб, кроме того, расходы на оплату услуг оценщика в размере 13 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 543 руб., почтовые расходы в размере 300 руб.