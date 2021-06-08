Работу «Усольского свинокомплекса» восстановят после выполнения требований надзорных органов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился сегодня с председателем СХПК «Усольский свинокомлекс» Павлом Сумароковым, было принято решение восстановить деятельность предприятия после выполнения требований надзорных органов.

«Сегодня на встрече с главой региона мы обсудили дальнейшую работу предприятия, в том числе в плане соблюдения природоохранного законодательства. У нас есть 90 дней на решение этих вопросов. Наше предприятие всегда было социально направленным. И сейчас мы заинтересованы в его развитии, не нарушая природоохранного законодательства и санитарных норм», – прокомментировал итоги встречи Сумароков.

Напомним, 28 мая Усольский городской суд приостановил деятельность СХПК «Усольский свинокомплекс» из-за размещения опасных отходов на сельскохозяйственных полях.

«Усольский свинокомплекс» – крупнейшее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке предприятие по производству, переработке и реализации мясопродуктов из охлаждённой свинины собственного производства. В 2020 году компания произвела около 21 тысячи тонн мяса, что составляет 93% всего рынка производства свинины на предприятиях региона и крестьянских хозяйствах.

Также усольский завод – один из крупнейших налогоплательщиков региона. На предприятии работают свыше тысячи человек. В прошлом году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды предприятие перечислило более 1 миллиарда рублей, в том числе 261 миллион рублей – в бюджет Иркутской области.